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Volkswagen показал новый большой седан Lamando

От: Алексей Шмидт
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В Сети появились первые фотографии нового перспективного среднеразмерного седана Volkswagen, который получит название Lamando. Снимки были выгружены журналистами издания «Autohome» с базы минпрома Китая. 

Согласно информации, опубликованной в официальной документации, новый «Фольксваген Ламандо» будут собирать на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen. В основу модели ляжет платформа MQB Evo, а габариты автомобиля окажутся следующими: 4784/1831/1469 мм соответственно. Размер колесной базы при этом будет равен 2731 мм. 

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Внешний облик нового седана VW, судя по слитым в интернет фотографиям, будет выделяться среди других моделей компании динамичным профилем и необычным оформлением передней части с большими каплевидными фарами и широким воздухозаборником в бампере. 

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Двигатель для Lamando заявлен только один – это 1,4-литровый бензиновый «наддувный» мотор мощностью 150 лошадиных сил. Привод – передний. 

Другие подробности о новом Volkswagen Lamando появятся в ближайшие месяцы. В продажу автомобиль может поступить до конца 2021 года, но по крайней мере на первых порах будет доступен только для китайских покупателей.

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