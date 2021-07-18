Кроссовер Haval Jolion получит более мощный двигатель

Компания Haval анонсировала расширение линейки двигателей бюджетного кроссовера Chulian, известного в России под названием Jolion. Автомобиль должен обзавестись еще одним полуторалитровым агрегатом, мощность которого окажется выше, чем актуального.

Для «паркетника» заявлен 1,5-литровый турбомотор с индексом 4B15C, отдача которого составит 184 лошадиные силы, а крутящий момент будет равен 275 Нм. В «Хавейл» утверждают, что новый двигатель имеет один из лучших показателей эффективности горения топлива. В будущем им будут комплектовать другие модели бренда.

Напомним, на российском рынке «Хавал Джолион» продается с безальтернативным 1,5-литровым «наддувным» агрегатом GW4G15K, мощность которого равна 143 или 150 лошадиным силам в зависимости от выбранной трансмиссии. Появление в его линейке аналогичного по объему, но более производительного двигателя маловероятно.

Впрочем, более эффективная полуторалитровая «турбочетверка» может дебютировать в РФ на другой модели Haval – кроссовере H6, дизайн которого полгода назад был запатентован в нашей стране, а затем автомобиль был замечен на конвейере российского завода компании в Тульской области (индустриальный парк Узловая).