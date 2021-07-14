У «ГАЗ Садко Некст» появилась версия для экстремального бездорожья

Компания «СпецТехПром» из Нижнего Новгорода разработала спецверсию полноприводного грузовика «ГАЗ Садко Некст». Новая модификация, которую планируется выпускать мелкосерийно, предназначена для того, чтобы раскрыть весь внедорожный потенциал этой модели.

Главным отличием специальной модификации «Садко Next» от обычного полноприводного грузовика Горьковского автозавода станет наличие шин низкого давления. Кроме них машина получила лифтовку кабины и бортовой платформы, а также обзавелась увеличенными крыльями.

Весь комплекс доработок не потребовал серьезных вмешательств в основные узлы и агрегаты автомобиля, поэтому превращение стандартного «Садко Некст» в версию для экстремального бездорожья происходит за короткое время.

Как отмечают разработчики нового исполнения «газовского» грузовика, автомобиль не оставляет за собой колеи, что станет очевидным плюсом при его использовании в сельском хозяйстве. При этом машина отлично ведет себя на различных типах покрытия, включая песок и глину, а также снежные завалы и даже болота.

Сроки запуска новой спецверсии и ее цены пока не объявлены. Впрочем, производитель предлагает согласовать эту информацию по телефону или через форму обратной связи на сайте.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что «Садко Некст» вышел за пределы России, добравшись до рынка Австралии. Там российский автомобиль предложен в праворульной версии и называется Trackmaster 4×4. Цены на него начинаются от 90 тысяч местных долларов или 4 миллионов 985 тысяч рублей по текущему курсу.