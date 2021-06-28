«АвтоВАЗ» запатентовал воздуховоды новой Lada Vesta FL

Компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте новый дизайн воздуховодов. Соответствующие изображения накануне появились в базе ведомства. Скорее всего детали принадлежат обновленной Lada Vesta FL.

На опубликованных изображениях можно увидеть дефлекторы и сопла, которые устанавливаются по бокам передней панели. Их форма отсылает к рендеру образца 2018 года (заглавное фото), на котором впервые был показан приблизительный дизайн интерьера обновленной «Лада Веста» (финальный вариант будет отличаться от этого изображения).

Фото: Роспатент

О том, какие изменения должны произойти в салоне реформенного «вазовского» флагмана пока известно немного. Прошлым летом «АвтоВАЗ» запатентовал мультируль новой «Весты», а уже в этом году в Сети появились первые шпионские фото салона Vesta FL, которые подтвердили появление по центру передней панели большого дисплея мультимедийной системы.

Что касается внешних изменений, то автомобиль должен получить новые фары и задние фонари, которые станут светодиодными, а также множество дополнительных опций, которых нет у актуальной модели.

В продажу новая Lada Vesta FL должна поступить в 2022 году.