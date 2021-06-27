За сколько «АвтоВАЗ» продает Lada своим сотрудникам. Названы цены

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Мы уже рассказывали о том, что компания «АвтоВАЗ», как и многие другие автопроизводители, предоставляет своим сотрудникам преференции при покупке автомобиля собственного производства. Накануне в Сети появился новый прайс-лист с ценами на Lada для работников, который за полгода изменился в худшую сторону как с точки зрения стоимости, так и ассортимента моделей.

Так например, в отличие от ситуации, складывавшейся в начале 2021 года, сейчас выбор моделей у сотрудников «АвтоВАЗа» ограничен. В наличии на 26 июня в распоряжении компании для продажи своим работникам имеется четыре Lada Granta, две из которых в кузове лифтбэк и по одному экземпляру седана и универсала. За 4-дверку просят от 526 тысяч 500 рублей. Лифтбэк оценен минимум в 521 тысячу 550 рублей, а универсал – в 664 тысячи 110 рублей.

Фото: Нетипичный АВТОВАЗ/VK

Lada Vesta представлена в кузове седан (3 экземпляра) от 748 тысяч 557 рублей и универсал (1 экземпляр) – от 1 миллиона 24 тысяч 767 тысяч рублей.

Из-за нехватки компонентов, вынудивших 23 июня приостановить производство на первой конвейерной линии B0, Lada XRay и Lada Largus в списке доступных для «вазовцев» моделей не представлены. Они находятся в дефиците.

Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» предоставляет своим сотрудникам дифференцированной скидки в 7% и 10% от РРЦ (рекомендованной розничной цены).