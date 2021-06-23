Показана «заряженная» версия Geely Tugella S. Её могут привезти в Россию

В ночь на 23 июня компания Geely рассекретила новую версию кроссовера Xingyue (в России Tugella), получившую к своему названию приставку «S». В Сеть были выложены первые тизеры автомобиля, которые намекают на изменения, которые произойдут с китайским кросс-купе в новом исполнении.

Как и обычная Tugella, показанная на промо-изображениях S-версия кроссовера спроектирована на платформе CMA, а буква «S» в названии может иметь множество значений, включая: Sport, Styling, Smart, Safety и так далее. Но, скорее всего, речь идет все таки о слове «Спорт».

Впрочем, визуальных изменений по сравнению с актуальной «Тугелла» в версии S на тизерах обнаружить не удастся. Автомобиль имеет такой же силуэт, что и обычный кроссовер, а также те же диски, фонари и хромированные элементы.

Салон отличается появлением на сидениях переднего ряда зеленой строчки, узоров и надписи CMA.

О том, какие двигатели предложат для Geely Tugella S, остается загадкой. Сейчас этот кроссовер продают в Китае с двумя вариантами силовых агрегатов: это полуторалитровая «турботройка» мощностью от 177 до 190 лошадиных сил и 2-литровая «наддувная четверка» с отдачей в 238 л.с. и 350 Нм.

Напомним, в России Geely Tugella предложен покупателям с безальтернативным 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с., агрегатированным восьмискоростным «автоматом» и полным приводом. Цены на кросс-купе варьируются в пределах 2 миллионов 699 тысяч 990 – 2 миллионов 799 тысяч 990 рублей.