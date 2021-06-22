Новое поколение кроссовера GAC GS8 представили официально

Компания GAC, начавшая продажи в России кроссовера GS8 в России только полтора года назад, сменила поколение этой модели на китайском рынке. Сегодня, 22 июня, в Сети появились первые официальные фотографии реформенного автомобиля.

В Китае GAC GS8 известен под несколько иным названием – GAC Trumpchi GS8. В основе второго поколения кроссовера лежит платформа GPMA, дебют которой состоялся в 2019 году. На сегодняшний день на этой «тележке» построена одна модель компании – компакт-кроссовер GAC Trumpchi GS4.

Точные габариты автомобиля пока не названы, но известно, что со сменой генерации вседорожник серьезно прибавит как в длину, так и в высоту.

Внешность машины не является секретом. В середине июня дизайн нового GAC GS8 рассекретили журналисты, обнаружившие в базе китайского минпрома первые фотографии модели. Автомобиль сохранил угловатый внешний облик, а также вертикальные блоки фар и фонарей, но сама оптика получила полностью новую начинку. От предшественника новый GAC GS8 отличается увеличившейся в размерах радиаторной решеткой и более агрессивными бамперами. Зеркала при этом переместились с уголков стекол прямо на дверные панели.

Технических изменений не произошло. Базовый кроссовер продолжат комплектовать 2-литровым «турбомотором», правда пару ему теперь составит не 6-диапазонный «автомат», а восьмискоростной. Кроме того, у GAC Trumpchi GS8 появится гибридная версия с силовой установкой Toyota, работающая в связке с электромеханическим вариатором.

Какие изменения со сменой поколений произошли в салоне кроссовера, пока неизвестно. Эту информацию GAC обещает раскрыть в ближайшие месяцы.