Новое поколение GAC GS8 с двигателем Toyota рассекретили до премьеры

Фото: минпром КНР

Компания GAC оформила сертификационные документы на новое поколение своего флагманского кроссовера GS8, после чего в открытый доступ попали его первые фотографии без камуфляжа. Со сменой генерации автомобиль заметно преобразился внешне и внутренне, а также обзавелся гибридной силовой установкой от Toyota.

Второе поколение GAC GS8 переехало с платформы Fiat, которую китайцы приобрели еще в 2008 году, на собственную архитектуру GAC (GPMA). Автомобиль стал заметно крупнее предшественника. Длина прибавила 145 мм – до 4980 мм. Ширина увеличилась на 40 мм – до 1950 мм, а размер колесной базы вырос на 120 мм – до 2920 мм. При этом высота кроссовера оказалась ниже, чем была у его предшественника (-5 мм –1780 мм).

Новый GS8 сохранил угловатый внешний вид, а также вертикальные блоки фар и фонарей, хотя сам кузов и оптика полностью новые. Реформенному кроссоверу также достались увеличившаяся в размерах решетка радиатора и более агрессивные бамперы. Как будет выглядеть интерьер второго поколения GS8 на фотографиях не показали, но, скорее всего, там появится новая передняя панель и мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

Фото: минпром КНР

В качестве двигателя для новинки заявлен 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в связке с 8-диапазонным «автоматом» (раньше был 6-диапазонный) и системой полного привода с возможностью блокировки диффененциалов. Кроме того, у нового GS8 должна появиться гибридная силовая установка, заимствованная у Toyota. Ее характеристики в «китайце» пока неизвестны.

Премьера нового GAC GS8 в Китае должна состояться уже в ближайшее время. Продажи стартуют осенью.

В России трёхрядный GS8 продают с конца 2019 года. За автомобиль просят от 2 миллионов 98 тысяч рублей.