В Китае появился стильный универсал, который стоит в два раза дешевле Skoda Octavia

Китайско-американский концерн GM-SAIC объявил о старте продаж на рынке «Поднебесной» нового универсала Baojun Valli. Внешне автомобиль сильно похож на чешскую модель Octavia, но стоит в несколько раз дешевле. Если за «Октавию» в кузове универсал в КНР просят от 154 тысяч 900 юаней, то цены на Baojun Valli начинаются всего от 79 тысяч 800 юаней.

С китайского языка название Valli можно перевести как «Стремление». Автомобиль позаимствовал стилевую составляющую у другой модели под брендом Baojun – RC-5. Габариты новинки оказались близки к оригинальной Octavia: длина – 4675 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1485 мм. Размер колесной базы равен 2700 мм.

Интерьер универсала выглядит не менее футуристично, чем экстерьер. В салоне обращает на себя внимание передняя панель сложного дизайна, где 10,25-дюймовый дисплей объединен в единый блок с воздуховодами. Под ним эргономисты расположили физические кнопки и селектор вариатора.

Под капотом Baojun Valli трудится тот же силовой агрегат, что и в седане RC-5. Это полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил, крутящий момент которого равен 250 Нм.

Предварительные продажи Baojun Valli в Китае начались еще 24 марта. С тех пор дилеры собрали более 10 тысяч заказов. Цены на универсал стартуют от 79 тысяч 800 юаней или 895 тысяч рублей. За «топовый» вариант просят около 105 тысяч 800 юаней или 1 миллион 187 тысяч рублей по текущему валютному курсу.