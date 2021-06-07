ДомойАвтоновости сегодняBMW показала кино-тизер обновленных X3 M и X4 M

BMW показала кино-тизер обновленных X3 M и X4 M

От: Ростислав Архипов

В ближайшие несколько недель компания BMW представит обновленные версии кроссоверов X3 M и X4 M. В рамках подготовки к премьере автомобилей пресс-служба баварской марки поделилась в соцсетях первыми тизерами, которые оказались весьма нестандартными.

На выложенном в Сеть видеоролике, снятом в духе сериала «BMW напрокат», мелькают отдельные детали обновленных X3 M и X4 M. Судя по тизерам, серьезных изменений в дизайне «заряженных» немецких вседорожников ждать не стоит. Основные перемены затронут лишь бампера и светотехнику. 

Что касается рестайлинга обычного BMW X3, то он пока также не рассекречен. Впрочем, не так давно в базе минпрома КНР появились первые фотографии его электрической версии iX3.

Линейка двигателей реформенных «эмок» вряд ли подвергнется изменению. Базовые машины практически наверняка сохранят вариант рядной «турбошестерки» мощностью 480 лошадиных сил, а X3 M и X4 M в версии Competition получат тот же 510-сильный агрегат, что и раньше. 

Премьера обновленных моделей состоится в ближайшие несколько месяцев.

Актуальный BMW X3 M в России, напомним, сейчас стоит от 7 миллионов 370 тысяч рублей. Его купеобразная версия оценена на 140 тысяч рублей дороже. 

Предыдущая статьяHyundai может обновить седан Solaris в России
Следующая статьяBMW готовит новое поколение 7-Series. Первые фото

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

BMW готовит новое поколение 7-Series. Первые фото

Компания BMW выкатила на первые тестовые испытания новое поколение седана 7-Series. Автомобиль был замечен накануне в рамках обкатки по дорогам южной части Европы.  Пока кузов...

BMW показала кино-тизер обновленных X3 M и X4 M

Hyundai может обновить седан Solaris в России

В Германии продают ЗАЗ-968А «Запорожец» по цене нового Lada Largus

Toyota Land Cruiser 300 показали на новых видеотизерах

Кроссовер Geely Emgrand X7 пережил обновление, но не для России

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+