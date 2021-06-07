BMW показала кино-тизер обновленных X3 M и X4 M

В ближайшие несколько недель компания BMW представит обновленные версии кроссоверов X3 M и X4 M. В рамках подготовки к премьере автомобилей пресс-служба баварской марки поделилась в соцсетях первыми тизерами, которые оказались весьма нестандартными.

На выложенном в Сеть видеоролике, снятом в духе сериала «BMW напрокат», мелькают отдельные детали обновленных X3 M и X4 M. Судя по тизерам, серьезных изменений в дизайне «заряженных» немецких вседорожников ждать не стоит. Основные перемены затронут лишь бампера и светотехнику.

Что касается рестайлинга обычного BMW X3, то он пока также не рассекречен. Впрочем, не так давно в базе минпрома КНР появились первые фотографии его электрической версии iX3.

Линейка двигателей реформенных «эмок» вряд ли подвергнется изменению. Базовые машины практически наверняка сохранят вариант рядной «турбошестерки» мощностью 480 лошадиных сил, а X3 M и X4 M в версии Competition получат тот же 510-сильный агрегат, что и раньше.

Премьера обновленных моделей состоится в ближайшие несколько месяцев.

Актуальный BMW X3 M в России, напомним, сейчас стоит от 7 миллионов 370 тысяч рублей. Его купеобразная версия оценена на 140 тысяч рублей дороже.