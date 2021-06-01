Названы рублевые цены на юбилейный Toyota Land Cruiser Prado

Компания Toyota подготовила для России юбилейную версию внедорожника Land Cruiser Prado. Специальное исполнение вышло в честь 70-летия этой модели. Цены на такой вариант «Прадо» начинаются от 4 миллионов 729 тысяч рублей с оснащением в виде 4-литрового бензинового мотора и 4 миллиона 748 тысяч рублей с дизельным 2,8-литровым двигателем. Продажи внедорожника уже начались.

От обычного Toyota Land Cruiser Prado спецверсия отличается наличием специальных логотипов на задних стойках кузова и ковриках в салоне, а также 19-дюймовыми колесными дисками особого дизайна. В черный цвет окрашены его радиаторная решетка, подоконные молдинги и корпусы зеркал.

Автомобиль также оснащен модулем передачи данных со встроенной sim-картой, позволяющим создать в салоне машины полноценную точку доступа Wi-Fi.

Напомним, внедорожник Land Cruiser Prado обновился в России в 2020 году. С рестайлингом автомобиль обзавелся новой мультимедийной системой и расширенным списком систем безопасности, а также получил под капот модернизированный дизельный двигатель рабочим объемом 2,8-литра, производительность которого увеличилась со 177 до 200 л.с.

На прошлой неделе редакция автомобильного сайта Daily-Motor.Ru опубликовала рендер нового поколения Toyota Land Cruiser Prado, премьера которого может состояться в 2022 году. Судя по нему, внедорожник получит схожие изменения в экстерьере с его старшим собратом Land Cruiser 300.