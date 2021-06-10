Toyota Land Cruiser 300 представлен официально

Компания Toyota представила новое поколение Land Cruiser. Японский внедорожник сохранил рамную конструкцию с зависимой задней подвеской, но переехал на новую платформу, сменил дизайн и набор силовых агрегатов.

Дизайн автомобиля не был секретом еще с апреля, когда в Сети появились его первые шпионские фотографии. Новый «Ленд Крузер» сохранил брутальность предшественника, но стал выглядеть более современно. Радиаторная решетка значительно прибавила в размерах, обзаведясь хромированным обрамлением, и теперь сильно выдается вниз. Бампер получил сложную форму с массой вставок.

Изменения в корме свелись к появлению новых задних фонарей, другой крышки багажника и бампера, а с пятой двери исчезла громоздкая хромированная накладка.

В салоне изменений оказалось не меньше, чем снаружи. Над центральной консолью расположился большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, под который пристроили дефлекторы обдува, а на уровень ниже панель с клавишами управления подогревом, вентиляцией сидений, скоростью и мощностью обдува. Близко к ней установили слот для компакт-дисков и беспроводную зарядку для смартфонов. Ручной тормоз стал электронным.

В арсенал внедорожника вошли: проекционный дисплей, электропривод рулевой колонки, система ионизации воздуха в салоне, система активного подавления и оптимизации звука двигателя, камеры кругового видеообзора, а также задняя дверь с электрическим приводом и бесконтактным датчиком. Идентификация владельца теперь осуществляется с помощью специальной кнопки, считывающей отпечаток пальца. Система автоматически запоминает все настройки водителя, включая положение его сиденья, рулевого колеса, настроек климата и проекции, активируя их сразу после прохождения проверки.

В основу модели, как и предполагалось, легла модернизированная версия глобальной архитектуры TNGA, которую научили поддерживать рамные автомобили. Со сменой «тележки» жесткость кузова и рамы на кручение выросла на 20%, а вес машины снизился на 200 кг.

«Трехсотый» имеет постоянный полный привод с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивную подвеску AVS, а также систему активного управления VDIM.

В России сперва появятся версии Land Cruiser 300 с новым бензиновым 3,5-литровым «твин-турбо» двигателем мощностью 415 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, связку которому составит 10-диапазонный «автомат». На глобальном рынке модель также предложат с 4,6-литровым агрегатом мощностью 306 л.с. Дизельные версии будут представлены 3,3-литровым V6 мощностью 306 л.с. и 4,5-литровым 249-сильным агрегатом.

Старт продаж и цены на Toyota Land Cruiser 300 объявят позднее.