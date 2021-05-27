Новый кроссовер Volkswagen Taos начали собирать в России

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen объявила о старте производства нового кроссовера Taos, предназначенного для российского рынка. Сборка модели осуществляется на мощностях завода «Группы ГАЗ», расположенного в Нижнем Новгороде.

Как уже рассказывал Daily-Motor.Ru, свежий «паркетник» Volkswagen будет представлять собой не полностью новую модель, а скорее «переодетый» вариант Skoda Karoq. Автомобили получат одинаковые шасси, агрегаты и кузова. Различия между кроссоверами будут сводиться лишь к дизайну, интерьеру и списку доступных опций.

Длина Taos составит 4417 мм против 4382 мм у Karoq. Ширина будет одинаковой – 1841 мм, а высота символически различаться на 1 мм – 1602 против 1603 мм.

Фото: Volkswagen

Для российского рынка кроссовер предложат с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым “атмосферником” мощностью 110 лошадиных сил, работающим в сочетании с 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом, а также турбированным 1,4-литровым 150-сильным двигателем, сочетающимся с 8-ступенчатой АКП и передним приводом или 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом 4Motion.

По информации Daily-Motor.Ru, продажи нового Volkswagen Taos стартуют в начале июня. Цены на кроссовер объявят ближе к его российской премьере.