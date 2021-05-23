Июнь должен ознаменоваться для российского рынка появлением двух новых компакт-кроссоверов, один из которых уже является бестселлером, а второй метит на его место. Редакция автомобильного сайта Daily-Motor.Ru назвала эти модели.

Речь идет о Hyundai Creta второго поколения и новом кроссовере Volkswagen Taos. По нашей информации, премьера «Таос» состоится в первых числах июня, а новая «Крета» дебютирует в середине месяца (16 июня).

Что известно о втором поколении Hyundai Creta для России

Hyundai Creta 2. Фото: Hyundai

Автомобиль получит полностью новый дизайн, выполненный в менее консервативном стиле, чем первое поколение, с другой радиаторной решеткой, новой двухъярусной головной оптикой (в дорогих версиях она будет светодиодной), а также «бумерангами» дневных ходовых огней, новыми бамперами, рельефными боковинами и иными задними фонарями.

Техническое оснащение новой генерации Creta, скорее всего, изменению не подвергнется. Сейчас этот кроссовер продают на нашем рынке с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 121/123 л.с. и 149 л.с. соответственно, работающими в связке с МКПП или «автоматом». Привод, как и прежде, можно будет выбрать как передний, так и полный.

Ожидается, что второе поколение корейского бестселлера будет дороже своего предшественника, но разница в цене вряд ли окажется существенной.

Что известно о новом Volkswagen Taos для России

Volkswagen Taos. Фото: Volkswagen

Кроссовер является близким родственником уже представленного на нашем рынке «паркетника» Skoda Karoq. В основе обеих моделей лежит модульная платформа (MQB). Соответственно, моторная линейка также будет идентичной: это 1,6-литровый бензиновый 110-сильный двигатель, работающий в связке с «механикой» или «автоматом» и передним приводом, а также 1,4-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., ассистирует которому АКПП в переднеприводных версиях и «робот» в модификации с полным приводом.

Таким образом, от своего собрата новинка от Volkswagen будет отличаться лишь дизайном и шильдиками. Разница между моделями будет состоять в нюансах комплектаций и ценах, которые в случае с Taos пока не объявлены.

За «Карог» на сегодняшний день просят от 1 миллиона 529 тысяч до 2 миллионов 43 тысяч рублей в зависимости от исполнения. Можно предположить, что цены на «Таос» окажутся близки к этому прайсу.