Новое поколение автомобилей Lada: стали известны двигатели

В начале 2021 года стало известно о новом плане компании Renault под названием «Ренолюция», в рамках которого все модели Lada в будущем будут переведены на французскую платформу CMF-B. В числе новинок «АвтоВАЗа», запланированных до 2025 года, значатся новая генерация Lada Niva, кроссовер C-класса, а также следующие поколения бестселлеров Vesta и Granta. Сегодня стало известно, какие двигатели получат эти новинки.

Как пишет корпоративное издание «Волжский автостроитель», на «АвтоВАЗе» сделают ставку на моторы отечественной разработки рабочим объемом 1,6 и 1,8-литра.

«В рамках плана «Renaulution» принято стратегическое решение о том, что основными двигателями для новых поколений Lada станут российские моторы объемом 1,6 и 1,8-литра. Работа по интеграции этих двигателей в новую иностранную платформу также будет выполняться в Тольятти», – говорится в статье газеты.

Напомним, 1,6-литровый «вазовский» 8-клапанник недавно пережил процедуру модернизации. Сейчас его устанавливают на Lada Largus и Lada Granta.

1,8-литровый 16-клапанный двигатель также вскоре будет переработан и должен дебютировать на обновленной Lada Vesta FL, премьера которой запланирована на 2022 год.