Новый Kia Sportage без камуфляжа сфотографировали на конвейере

Фото: открытые источники

Компания Kia готовится к премьере нового поколения кроссовера Sportage. Автомобиль должен дебютировать в июне 2021 года, а пока его продолжают ловить фотошпионы во время тестовых испытаний. Впрочем накануне в Сети появилась фотография, на которой машину без камуфляжа впервые запечатлели на конвейере. Новый «Спортейдж» затесался в ряд со свежесобранными Kia Sorento.

Судя по снимкам, автомобиль действительно получит фронтальную оптику со сложной графикой и бумерангообразные светодиодные дневные ходовые огни. Корму машины на фотографиях не показали, но ожидается, что она приобретет новые фонари, а крыша кроссовера станет более покатой.

В салоне новинки, по слухам, стоит ожидать появления цифровой панели приборов и экрана мультимедийной системы, объединенных в единый блок, как это было сделано у старшего собрата Sportage – Kia Sorento нового поколения.

Фото: открытые источники

Кроссовер будет построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson, что подразумевает под собой и идентичную линейку двигателей. Автомобиль предложат покупателям с бензиновыми «атмосферниками» и турбомоторами, в числе которых должны оказаться 2,5-литровая «четверка» мощностью 190 лошадиных сил, а также гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового мотора с отдачей в 230 л.с.

В продажу новая генерация Kia Sportage поступит уже в этом году. Когда реформенный кроссовер доберется до России, пока неизвестно.