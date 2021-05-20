Дизайнеры показали, как могла бы выглядеть современная «Буханка»

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В Сети появились рендерные изображения современной версии автомобиля УАЗ «Буханка». Автомобиль вышел в продажу в далеком 1958 году и с тех пор практически не изменился. Очевидно, что Ульяновскому автозаводу стоит задуматься об обновлении этой модели, хотя в ближайшей перспективе этого практически наверняка не произойдет. Тем не менее, независимые дизайнеры с портала «Авто.Mail» решили показать, как мог бы выглядеть такой автомобиль.

Художники не стали перекраивать привычный облик микроавтобуса УАЗ-450, подогнав его экстерьер под актуальные реалии. Светодиодные фары сохранили свою фирменную круглую форму, появилась новая линия остекления и пластиковая облицовка на бампере. Зеркала на рендерах имеют более широкие «ножки» и получили встроенные в них «поворотники». Корма обзавелась аккуратными прямоугольными фонарями со светодиодной начинкой.

Еще один любопытный элемент, который придумали авторы облика современной «Буханки» – тонка черная полоса, проходящая вдоль нижней кромки кузова к крыше. За счет этого решения силуэт автомобиля выглядит более вытянутым и динамичным.

Дорабатывая внешний вид классической модели в Ульяновске вряд ли смогли бы избежать модернизации и ее технической части. Речь идет о новом шасси, которое позволило бы установить под капот «Буханки» современный 2,7-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, способный работать как с «механикой», так и «автоматом».

Напомним, ранее пресс-служба «УАЗ» несколько раз хвасталась в соцсетях рендерами несуществующей современной «Буханки», однако отмечала, что о разработке такого автомобиля пока речи не идет.