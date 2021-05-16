«УАЗ» показал редкую «Буханку» для доставки багажа на дом

Фото: УАЗ

Компания «УАЗ» поделилась на своих страницах в соцсетях фотографией редкого фургона «Буханка», который использовался для перевозки багажа пассажиров железнодорожного транспорта.

Снимок датирован 60-ми годами. На нем запечатлен автомобиль УАЗ-450 на борту которого нанесена надпись «Московский вокзал».

Показанная на фотографии машина, скорее всего, работала в Ленинграде. Сколько таких автомобилей было выпущено и в какую сумму обходилась клиентам услуга доставки багажа, не уточняется.

Ранее пресс-служба Ульяновского автозавода делилась в социальных сетях историей еще одной необычной версии «Буханки», которую использовали как штаб на колесах.

Автомобиль выглядел как обычный фургон, но умещал внутри полноценный военный кабинет, в котором принимались стратегические решения.