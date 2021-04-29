Салон нового Kia Sportage впервые засняли на видео

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Несмотря на огромное количество рендеров о том, как в действительности будет выглядеть экстерьер и интерьер пятого поколения Kia Sportage остается только догадываться. Компания очень щепетильно относится к дизайну модели, стараясь максимально сохранить интригу до премьеры.

Но накануне на YouTube-канале «YunKoo Tv» появилось видео, которое было сделано из рейсового автобуса. Его автор снял салон прототипа нового Sportage, водитель которого ни о чем не догадываясь обкатывал машину на одной из автострад Сеула (Южная Корея).

В кадр попали неприкрытые камуфляжем части интерьера. На видео можно заметить новое рулевое колесо и частично центральный тоннель, а также панорамный дисплей, объединяющий в себе цифровую панель приборов и экран «мультимедии».

Ранее стало известно, когда состоится премьера нового Kia Sportage. По данным корейских СМИ, презентация автомобиля запланирована на первую половину июня 2021 года. В эти же даты будет открыт прием предварительных заказов.

Ожидается, что со сменой поколений автомобиль получит новый дизайн с фронтальной оптикой сложной формы и бумерангообразными дневными ходовыми огнями, а также увеличенной решеткой радиатора, выполненной в фирменном стиле «улыбка тигра».

Моторную линейку новый Sportage позаимствует у своего собрата по платформе Hyundai Tucson.