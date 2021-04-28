Стало известно, когда представят новый Kia Sportage

Фото: The KCB

В Сети появились свежие подробности о пятом поколении корейского кроссовера Kia Sportage, премьера которого уже несколько раз откладывалась.

Как сообщает издание «The KCB» со ссылкой на собственные источники, презентация нового «Спортейджа» состоится в первой половине июня 2021 года. В эти же даты, как ожидается, начнется прием предварительных заказов.

Со сменой генераций корейский бестселлер должен обзавестись цифровой панелью приборов, объединенной с дисплеем мультимедийной системы.

Фото: The KCB

Внешне отличить пятое поколение Sportage от четвертого можно будет по фронтальной оптике со сложной графикой и бумерангообразным ДХО, а также крыше с более покатой линией и увеличенной радиаторной решетке в фирменном стиле «улыбка тигра».

В основу модели ляжет платформа свежего Hyundai Tucson. В моторную линейку должны войти 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 190 лошадиных сил, а также 2-литровый «дизель» на 186 «сил» и гибридный силовой агрегат на базе 1,6-литровой «турбочетверки».