Необычный УАЗ-469 с правым рулем сфотографировали в Индии

Фото: УАЗ

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода опубликовала фотографии классической модели УАЗ-469, которая находится в Индии. Автомобиль отличается правосторонним расположением рулевой колонки. Кроме того, у этой машины отсутствует передний мост, а вместо него установлена балка.

В «УАЗ» уточняют, что на сегодняшний день по дорогам Индии ездит всего пять таких внедорожников. Кому принадлежит этот экземпляр, не сообщается.

Напомним, УАЗ-469 сходил с конвейера с конца 1972 года. Автомобиль предназначался для транспортировки людей, грузов и легких прицепов. Машина комплектовалась 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 75 л.с., работающим в паре с 4-диапазонной трансмиссией.

Подобные автомобили периодически встречаются за границей. В апреле, например, один из них был сфотографирован в Исландии.

Машина, усилиями своего владельца, пережила модернизацию, получив новую заднюю часть, полноценную пятую дверь и дополнительную светотехнику. Однако состояние ее кузова оставляет желать лучшего.