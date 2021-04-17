В Исландии наши самый ржавый в мире УАЗ-469

Фото: открытые источники

УАЗ-469 отличался высокой популярностью в странах Советского Союза, поэтому встретить его сейчас на общественных дорогах можно в любом из соседних с Россией государств. Но увидеть такой автомобиль в далекой Исландии крайне необычно. Одну из таких машин показали в Сети.

«УАЗы» с их проходимостью и неприхотливостью хорошо подходили исландским фермерам, но их приходилось адаптировать под суровый климат этого региона, поэтому местные дилеры устанавливали вместо привычного тента стационарную крышу. Правда из-за условий постоянной влажности металл и лакокрасочное покрытие кузова модели 469, как, собственно, и других «УАЗов», долго не выдерживали.

Фото: открытые источники

Издание «Автоцентр» обнаружило в Исландии один их таких автомобилей, кузов которого серьезно изъеден ржавчиной, а краска висит лохмотьями. Причем коррозия оставила свой след не только на оригинальных заводских деталях, но и даже на приваренной части, за что журналисты прозвали этот экземпляр “самым ржавым «УАЗом» в мире“.

Взглянув на колеса машины можно сделать вывод, что она активно эксплуатируется, причем в привычной для себя среде – на бездорожье. Почему владелец решил «забить» на внешний вид используемого автомобиля, остается загадкой.