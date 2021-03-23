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6-е поколение Honda CR-V показали на первом рендере

От: Алексей Шмидт
6-е поколение Honda CR-V. Фото: SRK-Designs

В начале этого месяца Daily-Motor.Ru публиковал фотографии тестовых прототипов шестого поколения кроссовера Honda CR-V. Основываясь на тех снимках независимые дизайнеры «SRK-Designs» решили представить, как будет выглядеть такой автомобиль без камуфляжа.

На выложенном в Сети рендере можно заметить, что автомобиль выглядит заметно крупнее, чем его актуальная пятая генерация. Экстерьер машины отличается дизайном радиаторной решетки, увеличившейся в размерах, а также передней оптики, ставшей уже и получившей новое светодиодное наполнение. Задние фонари – тонированные. 

Интерьер, как ожидается, оформят в стиле недавно обновившегося компактного кроссовера HR-V, представленного в феврале этого года.

Напомним, премьера CR-V нового поколения запланирована на 2022 год. Уже известно, что японский кроссовер лишится традиционных двигателей и поступит в продажу с гибридной силовой установкой. Также не исключается и появление полностью электрической версии. 

До российского рынка новый Honda CR-V практически наверняка добраться не успеет. В скором времени японский автопроизводитель покинет нашу страну, прекратив поставки новых автомобилей с 2022 года.

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