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Новое поколение Honda CR-V: первые фотографии

От: Алексей Шмидт

Honda приступила к испытаниям нового поколения кроссовера CR-V. Фотографии с тестов первых прототипов этой модели опубликовало американское автомобильное издание «Motor1».

Снимки были сделаны где-то в Европе. Судя по ним, со сменой генерации CR-V существенно прибавит в размерах (за счет увеличенных весов). В передней части кузова видна новая радиаторная решетка и зауженная головная оптика.

На некоторых фотографиях можно заглянуть и в салон кроссовера, где виден крупный экран мультимедии, выполненный в форм-факторе планшета. 

О том, изменится ли моторная линейка нового поколения Honda CR-V, и, если да, то как, пока неизвестно. По слухам, в нее войдут гибридные силовые установки, а также полностью электрический агрегат. 

Премьера новой генерации Honda CR-V запланирована на 2022 год. Электрическую версию, скорее всего, покажут чуть позже. 

В России ждать появления этого кроссовера в России – не стоит. В конце прошлого года Honda объявила о планах свернуть поставки своих машин в нашу страну с 2022 года. 

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