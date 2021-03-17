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Haval готовит целую сеть дилеров в Казахстане

От: Алексей Шмидт
Haval F7. Фото: архив Daily-Motor.Ru

Мы уже рассказывали о том, что Great Wall со своим суббрендом Haval готовится к покорению рынка бывшего СНГ. Одной из стран, куда автомобили китайской компании привезут в ближайшее время, станет Казахстан.

Старт продаж в республике запланирован на 30 марта. Реализацией «Хавейлов» на казахстанском рынке займется дилерская сеть «Астана Моторс». Кроссоверы будут продавать в 14 городах РК, включая: Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганду, Шымкент, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Кокшетау и Костанай.

В линейку Haval войдут пока три модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамный внедорожник H9. В будущем с выходом новых моделей в России этот список будет расширяться.

Haval F7x на конвейере. Фото: архив Daily-Motor.Ru

Поставлять кроссоверы Haval на казахстанский рынок будут с собственного предприятия компании в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»), где сейчас собирают четыре модели китайского бренда: кроссовер F7, его кросс-купе-версию F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

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