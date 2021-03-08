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5-дверный Suzuki Jimny появится в июле 2022 года

От: Ростислав Архипов
5-дверный Suzuki Jimny. Рендер: BestCarWeb

Несмотря на колесящие несколько лет по дорогам прототипы удлиненного Suzuki Jimny продажи автомобиля стартуют еще не скоро. Как стало известно Daily-Motor.Ru, реализация 5-дверной версии японского «рамника» стартует не раньше июля 2022 года.

Сейчас автомобиль проходит под кодовым наименованием YMD. По нашей информации, проект находится на финальной стадии реализации. 

В качестве одного из варианта названия удлиненного Jimny в Suzuki рассматривают имя Gypsy. Внедорожник будет отличаться от 3-дверного исполнения этой модели, доступной и на российском рынке, удлиненной колесной базой, двумя дополнительными дверьми, а также багажником увеличенного объема. Предполагаемая длина кузова новинки составит порядка 3900 мм. Колесная база должна растянуться на 200-250 мм – до 2500 мм. 

Двигатель для 5-дверного Suzuki Jimny будет только один – полуторалитровый бензиновый «атмосферник» мощностью 103 лошадиные силы и 135 Нм крутящего момента. Трансмиссия, как и в 3-дверной модели: «механика» и «автомат». 

Напомним, за трехдверную версию Suzuki Jimny в России сейчас просят минимум 1 миллиона 659 тысяч рублей. 

5-дверный Suzuki Jimny появится в июле 2022 года

Ростислав Архипов - 0
Несмотря на колесящие несколько лет по дорогам прототипы удлиненного Suzuki Jimny продажи автомобиля стартуют еще не скоро. Как стало известно Daily-Motor.Ru, реализация 5-дверной версии...
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