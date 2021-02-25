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Новый Toyota Land Cruiser 300 сохранит «атмосферник»

От: Алиса Шашкова
Силуэт Toyota Land Cruiser 300. Фото: Autohome

Китайская пресса рассекретила кусок слайда с новым поколением внедорожника Toyota Land Cruiser, который, по слухам, получит индекс 300. Премьера автомобиля запланирована на весну этого года.

По данным портала «Autohome», Land Cruiser 300 сохранит в моторной гамме «атмосферный» двигатель, что противоречит появившиеся ранее в Сети информации о полном переходе новой модели на турбомоторы V6. В качестве атмосферного ДВС должен выступить 4-литровый агрегат, который присоединится бензиновому и дизельному наддувным V-образным «шестеркам».

Со сменой поколений длина внедорожника должна прибавить 20 мм – до 5115 мм. Колесная база растянется до 2900 мм. 

Toyota Land Cruiser 300. Фото: Autopost

Судя по ранее опубликованным в Сети изображениям, новый Land Cruiser 300 получит светодиодные фары с тремя аккуратно выполненными линзами и головную оптику, визуально объединенную с радиаторной решеткой U-образной формы. Как новинка будет выглядеть с других ракурсов, пока неизвестно.

Отгрузка новой генерации японского внедорожника дилерам, по слухам, начнется в марте этого года.  

Новый Toyota Land Cruiser 300 сохранит «атмосферник»

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Китайская пресса рассекретила кусок слайда с новым поколением внедорожника Toyota Land Cruiser, который, по слухам, получит индекс 300. Премьера автомобиля запланирована на весну этого...
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