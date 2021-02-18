Рассекречен «передок» нового Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300. Фото: Autopost

В последние несколько лет в Сети появилось множество неофициальных рендеров, демонстрирующих возможный дизайн нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser 300, но, как оказалось, никто из них не попал в точку.

В интернет просочилась брошюра, в которой показано, как будет выглядеть передняя часть кузова LC300. Изображение опубликовал портал «Autopro». Судя по нему, новый Land Cruiser 300 получит светодиодные фары с тремя аккуратно выполненными линзами. Оптика визуально объединена с решеткой радиатора U-образной формы. Как будут выглядеть остальные элементы кузова флагмана Toyota пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть интерьер новинки. Салон внедорожника сфотографировали не где-то, а в России. Если верить снимкам, то новый Land Cruiser 300 обзаведется продвинутой системой авторизации по отпечатку пальца при нажатии на кнопку запуска двигателя. Над центральной консолью появится «парящий» экран «мультимедии» диагональю 12 дюймов, а также электронный стояночный тормоз.

По слухам, со сменой поколений Land Cruiser 300 лишится двигателя V8, на смену которому придет три агрегата V6, включая «дизель». Все они будут работать совместно с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Среди трансмиссий может также оказаться вариатор.

Премьера автомобиля запланирована на весну 2021 года. Продажи должны стартовать в конце этого лета.