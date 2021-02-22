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Первый кроссовер Ferrari показали на новом рендере

От: Алиса Шашкова
Ferrari Purosangue. Фото: Motor1

Компания Ferrari готовится к выпуску своего первого в истории кроссовера, который получит название Purosangue («Чистокровный»). Ранее Daily-Motor.Ru показывал, как будет выглядеть такой автомобиль в профиль, а накануне машину визуализировал портал «Motor1», продемонстрировав ее дизайн при ракурсе в три четверти сзади.

Авторы рендера при создании внешнего облика грядущей итальянской новинки черпали вдохновение с шпионских фотографий прототипа. Судя по ним, автомобиль по своим пропорциям будет напоминать шутинг-брейк Ferrari GTC4Lusso с увеличенным дорожным просветом и приподнятой крышей. Характерной особенностью новинки станет выштамповка, начинающаяся от передней арки и восходящая гиперболой к широкой задней стойке.

Ferrari Purosangue. Фото: Motor1

Фонари – круглые. Под бампером установлен массивный диффузор и четыре крупных патрубка выхлопной системы. 

Технические характеристики автомобиля уже известны, но пока официально не подтверждены. Автомобиль должен получить регулируемую пневмоподвессу и два варианта двигателей. Базовым в этой линейке станет гибридная силовая установка на базе V8 мощностью 700 лошадиных сил, а «топовым» – 800-сильный V12. 

Премьера первого кроссовера из Маранелло запланирована на 2023 год. 

Первый кроссовер Ferrari показали на новом рендере

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Компания Ferrari готовится к выпуску своего первого в истории кроссовера, который получит название Purosangue («Чистокровный»). Ранее Daily-Motor.Ru показывал, как будет выглядеть такой автомобиль в...
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