Первый кроссовер Ferrari Purosangue показали на новом рендере

Ferrari Purosangue. Фото: SRK-Designs

Компания Ferrari продолжает разработку первого в истории кроссовера под названием Purosangue («Чистокровный»). Осенью прошлого года прототип новой модели выехал на тесты, а несколько дней назад появился неофициальный рендер, основанный на сделанных тогда фотографиях.

Судя по изображению, опубликованному дизайн-студией «SRK-Designs», автомобиль получит заниженный в сравнении с Maserati Levante клиренс. В профиль силуэт кроссовера будет выглядеть стремительным, напоминая больше фастбэк, нежели традиционный SUV.

В основу Purosangue ляжет архитектура Front Mid Engine Architecture, позволяющая укомплектовать его двигателями V6, V8 и V12, довесив их электрическими агрегатами. Это особенно актуально, учитывая, что кроссовер Ferrari получит две версии — с передним и средним расположением двигателя, подразумевая большое разнообразие его подверсий.

В продажу первый в истории Ferrari кроссовер должен поступить в 2022 году.