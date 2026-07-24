Ferrari F40 с пробегом всего 515 км, принадлежавший легенде Ford, продадут на аукционе

Во время автомобильной недели в Монтерее на торги выставят один из самых необычных Ferrari F40 в истории. Суперкар с пробегом всего 515 километров когда-то принадлежал легендарному топ-менеджеру Ли Якокке, который прославился созданием Ford Mustang и спасением Chrysler от банкротства.

Ferrari F40 дебютировал в 1987 году и стал последней моделью компании, созданной при личном участии Энцо Феррари. Автомобиль был выпущен в честь 40-летия марки и быстро превратился в один из самых знаковых суперкаров XX века. Благодаря легкому кузову из композитных материалов, битурбированному двигателю V8 и минималистичному салону F40 до сих пор считается одним из самых «чистых» по ощущениям автомобилей Ferrari.

В скором времени аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги редкий Ferrari F40 во время автомобильной недели в Монтерее, которая пройдет с 7 по 16 августа. По предварительной оценке специалистов, стоимость автомобиля составит от 4 до 5 миллионов долларов, или примерно от 311 до 390 миллионов рублей по текущему курсу.

Высокая цена объясняется не только отличным состоянием суперкара, но и его историей. Первым владельцем автомобиля был Ли Якокка – один из самых известных руководителей американской автомобильной промышленности. Именно он считается создателем первого Ford Mustang, а позже возглавил Chrysler и сумел вывести компанию из тяжелейшего финансового кризиса.

Несмотря на многолетнее противостояние Ford и Ferrari в автоспорте, Якокка оказался большим поклонником итальянской марки. Более того, этот F40 был передан ему напрямую с завода Ferrari по специальной программе для близких друзей компании и VIP-клиентов. Оригинальная сервисная книжка подтверждает такой статус автомобиля, а на кузове установлена памятная табличка с надписью: «Создано эксклюзивно для Ли Якокки».

Сам Ferrari F40 давно считается настоящей легендой. Он стал последней моделью, разработанной под личным руководством Энцо Феррари, а его конструкция во многом основывалась на гоночном проекте Ferrari 288 GTO Evoluzione.

Коллаж: Daily-Motor

Автомобиль оснащен 2,9-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 471 лошадиная сила. Максимальная скорость достигает 324 км/ч – показатель, который в конце 1980-х считался выдающимся даже для суперкаров.

Для снижения массы инженеры широко использовали углепластик и кевлар, а интерьер сделали максимально аскетичным. Вместо привычных дверных ручек здесь используются тканевые петли, педали имеют облегченные отверстия, а углепластиковые спортивные сиденья отделаны простой тканью.

Выставленный на торги экземпляр является 94-м из 213 Ferrari F40, выпущенных для американского рынка. Такие автомобили отличались спидометром, размеченным в милях в час, каталитическими нейтрализаторами и иной настройкой подвески.

После непродолжительной эксплуатации в Европе Ли Якокка отправил суперкар в США. Уже в 1992 году автомобиль был продан с пробегом всего 72 мили. Все последующие владельцы также практически не использовали машину по назначению.

Сегодня одометр показывает лишь 320 миль, что соответствует примерно 515 километрам. Перед нынешним аукционом продавец вложил около 40 тысяч долларов в комплексное техническое обслуживание, проведенное официальным дилером Ferrari в Ньюпорт-Бич.

Любопытной особенностью автомобиля стали небольшие ролики, установленные под передним бампером одним из владельцев. Они выполняют функцию защиты нижней части кузова от повреждений при преодолении крутых съездов и «лежачих полицейских».

Благодаря минимальному пробегу, полностью прослеживаемой истории и связи с одной из самых известных фигур американского автопрома этот Ferrari F40 имеет все шансы стать одним из самых дорогих лотов автомобильной недели в Монтерее.

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