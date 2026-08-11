Найденные на Google Maps Ferrari F40 в Испании оказались двумя репликами на базе Pontiac Fiero

Фото: Georgesmithgood

История о двух заброшенных Ferrari F40 могла бы стать настоящей сенсацией для любого автомобильного энтузиаста. Испанский блогер Georgesmithgood обнаружил машины на снимках Google Maps, причем автомобили находились в разных частях страны. Он решил лично проверить находку и отправился по указанным адресам. Однако вместо редких суперкаров Ferrari его ждали две реплики, построенные на базе Pontiac Fiero.

Ferrari F40 представили в 1987 году как дорожный суперкар, созданный к 40-летию компании Ferrari. Модель получила среднемоторную компоновку, легкий кузов и двигатель V8 с двойным турбонаддувом. F40 считается одной из наиболее известных моделей Ferrari конца 1980-х годов и сегодня представляет большой интерес для коллекционеров.

Первый автомобиль местный блогер обнаружил в небольшом испанском городе неподалеку от границы с Португалией. На спутниковых и уличных изображениях машина находилась внутри старого здания среди других автомобилей. Красный кузов, характерные пропорции и общий силуэт действительно создавали впечатление заброшенного F40.

После осмотра автомобиля стало понятно, что это совсем не редкий итальянский суперкар. Основой машины оказался Pontiac Fiero – американский автомобиль со среднемоторной компоновкой, который получил кузовные элементы, стилизованные под Ferrari F40.

Фото: Georgesmithgood

Вторая находка выглядела не менее интригующе. Еще один автомобиль, похожий на F40, обнаружили уже в районе Валенсии. Блогер отправился туда, чтобы проверить его происхождение, но результат оказался тем же: второй суперкар также оказался репликой на базе Pontiac Fiero.

Таким образом, две машины, найденные в разных регионах Испании, объединяет не только внешний вид. Обе построены на одной технической основе, хотя с первого взгляда их можно принять за настоящие Ferrari F40, особенно на фотографиях невысокого качества.

В случае со второй репликой история получила продолжение. Ее владелец предложил блогеру купить автомобиль за 35 тысяч долларов (примерно 2,9 млн рублей). Однако от этого предложения он отказался.

Фото: Georgesmithgood

Для настоящего Ferrari F40 такая сумма выглядит несопоставимой с рыночной стоимостью оригинального автомобиля. Реплика оценивается совсем по другим критериям – качеству изготовления, состоянию и объему выполненных работ, а также стоимости самого Pontiac Fiero, использованного в качестве основы.

Выбор Fiero для подобных проектов неслучаен. Американская модель имеет среднемоторную компоновку, благодаря которой ее пропорции лучше подходят для создания копий экзотических автомобилей. За годы существования Fiero неоднократно становился основой для реплик Ferrari и Lamborghini.

F40 особенно удобен для подобных стилистических экспериментов благодаря узнаваемому силуэту, большим воздухозаборникам и заднему антикрылу. На снимках Google Maps такие детали могут создать убедительную иллюзию, особенно если автомобиль находится на расстоянии от камеры.