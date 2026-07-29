На аукционе продали один из самых редких Ferrari F40 с необычной заводской опцией

Фото: Periodismodelmotor

На продажу выставили и уже реализовали один из самых необычных экземпляров Ferrari F40. Автомобиль отличается редкой заводской опцией – раздвижными окнами из поликарбоната Lexan, которыми были оснащены менее ста суперкаров.

Ferrari F40 дебютировал в 1987 году в честь 40-летия итальянской марки. Всего было выпущено около 1310 экземпляров модели, которая считается последним серийным Ferrari, созданным при жизни Энцо Феррари. Сегодня F40 входит в число самых востребованных классических суперкаров в мире.

Проданный автомобиль представляет собой Ferrari F40 с номером шасси 86058, который сошел с конвейера завода в Маранелло 25 сентября 1990 года.

Главной особенностью машины стали заводские раздвижные окна из поликарбоната Lexan, известные внутри компании под обозначением Vetri Scorrevoli (VS). Подобное исполнение встречается крайне редко.

Фото: Periodismodelmotor

Первоначально Ferrari выпускала F40 с такими окнами ограниченной серией, а позже предлагала их в качестве дополнительной опции. По существующим оценкам, из примерно 1310 произведенных автомобилей менее ста получили заводские окна из Lexan.

Из-за отсутствия традиционного механизма стеклоподъемников автомобиль также лишился дверных панелей из углеродного кевлара, которые устанавливались на большинство остальных Ferrari F40.

Менее чем через две недели после завершения производства суперкар был передан первому владельцу в Германии через местное подразделение Ferrari. Однако уже спустя месяц автомобиль приобрел другой немецкий коллекционер, который владел им более 30 лет.

Фото: Periodismodelmotor

За это время Ferrari регулярно проходил обслуживание у официальных дилеров марки в Германии и принимал участие в различных мероприятиях. В частности, в 1992 году автомобиль выставлялся на Международной встрече владельцев Ferrari F40 в Муджелло.

Позже у машины было еще несколько владельцев, все они также проживали в Германии. Один из них получил для автомобиля сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий его оригинальность. Другой использовал суперкар во время фирменного пробега F40 Legacy Tour по Тоскане, организованного Ferrari в сентябре 2023 года.

После этого мероприятия автомобиль прошел техническое обслуживание в центре Ferrari Gohm. Тогда пробег составлял 12 тысяч 288 километров, а на момент продажи на одометре было всего 12 тысяч 309 километров.

Сертификат Ferrari Classiche подтверждает, что автомобиль сохранил оригинальные шасси, двигатель и коробку передач. Также сохранились оригинальные кузовные панели с заводской маркировкой, оригинальные защелки и замки, а вместе с машиной новому владельцу передали копии заводских производственных документов Ferrari, подтверждающих исполнение Vetri Scorrevoli и наличие оригинальных пронумерованных спортивных сидений.

Редкий Ferrari F40 был продан через аукционный дом Girardo. По какой цене этот лот ушел с молотка – не раскрывается.