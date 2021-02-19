Обновленный Lada Largus FL: названы цены и комплектации

Lada Largus FL. Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале приема заказов на обновленное семейство Lada Largus FL, попутно назвав его цены и комплектации.

Автомобиль предложен российским покупателям в кузовах фургон и универсал, а также версии Cross в трех прежних комплектациях, которые можно дооснастить пакетами по желанию.

Lada Largus FL. Фото: Lada

За фургон в исполнении Classic просят минимум 685 тысяч 900 рублей. Стоимость пассажирских версий (пятиместных) стартует с отметки в 690 тысяч 900 рублей. 7-местные варианты обновленного Largus оценены в сумму от 817 тысяч 900 рублей. Версии Cross так же предлагаются в двух вариантах исполнения (5 и 7 мест) по цене от 865 900 рублей.

Пресс-служба российского бренда подтвердила вчерашнюю информацию, которую цитировал Daily-Motor.Ru о том, что моторная линейка Largus FL пополнилась новым двигателем рабочим объемом 1,6-литра на 90 лошадиных сил, который стал базовым для модели.

В нем инженеры «АвтоВАЗ» провели обновление шатунно-поршневой группы, модернизировали коленвал, а также газораспределительный механизм, что позволило повысить его мощность до 90 л.с., а 80% крутящего момента перенести на отметку в 1000 оборотов в минуту. Кроме того, мотор избавили от необходимости регулировки клапанов на 90 тысячах километров пробега.

Помимо этого двигателя Lada Largus FL предложен с прежними 1,6-литровыми бензиновыми атмосферными агрегатами мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Ассистирует всем 5-ступенчатая МКПП.

С обновлением популярное семейство «АвтоВАЗа» получило перелицованный дизайн передней части кузова, а также новый салон, элементы которого позаимствовали у кроссовера Renault Duster и хэтчбека Lada XRay Cross.

Lada Largus FL. Фото: Lada

В базовый вариант оснащения теперь входят: центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Даты начала «живых» продаж не объявлены, но ожидается, что обновленные «Ларгусы» появятся в автосалонах уже марте.