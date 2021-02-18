Обновленный Lada Largus FL получит новый двигатель

Lada Largus FL. Фото: открытые источники

Серийная сборка обновленного семейства Lada Largus FL (FL-фейслифт) стартовала еще 4 февраля этого года. Продажи должны начаться в ближайшие недели. Изначально предполагалось, что автомобиль не получит технических изменений, но, как оказалось, это не так.

Портал «Лада.Онлайн» обнаружил опубликованное 26 января 2021 года Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель, в котором указан новый двигатель ВАЗ-11182.

ОТТС Lada Largus FL. Фото: Росстандарт

Его донор – 8-клапанный агрегат ВАЗ-11186 или ВАЗ-11189 «вазовцы» дорабатывать взялись еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что двигатель, который в последствии получит индекс ВАЗ-11182, избавят от необходимости прохождения ТО-3000, в ходе которого дилерам приходилось регулировать зазоры в его газораспределительном механизме.

Компания «АвтоВАЗ» уже успела прокомментировать эту информацию, отметив, что поделится подробностями в завтрашнем пресс-релизе.

Напомним, с обновлением семейство Lada Largus пережило небольшие изменения в дизайне экстерьера и интерьера. Внешность автомобиля подогнали под фирменный X-образный стиль Lada, а элементы салона позаимствовали у кроссовера Renault Duster и хэтчбека Lada XRay Cross.