Новый Porsche Macan: смена платформы, электромотор и версии с ДВС в строю

Porsche Macan. Фото: Porsche

Пришло время для очередного обновления Porsche Macan. Ранее в компании ходили слухи, что генерация кроссовера выпуска 2021 будет сугубо электрической, теперь же по официальной информации стало известно, что версии с ДВС будут продаваться наряду с электрическими модификациями, по крайней мере, пока на такие автомобили будет спрос.

По утекшим в сеть снимкам понятно, что обновленное поколение кроссовера получит более компактную главную оптику в стиле модели Taycan, другой передний бампер и меньшие в размерах воздухозаборники. На месте сквозной решетки радиатора для электрических версий паркетника пропишется глухая накладка. Дверные ручки станут выдвижными, утапливаемыми заподлицо в корпус. Линия крыши будет изменена, придав профилю большую купеобразность. Задняя оптика также будет модернизирована в едином стиле с тем же «Порше Тайкан».

Porsche Macan 2021 будет базироваться на платформе РРЕ, вернее, на ее модернизированном варианте, разработанном в коллаборации с Audi и позволившем сэкономить время, силы и ресурсы, которые потребовались бы в случае разработки новой «тележки» с нуля. Premium Platform Electric получат все будущие электромобили «Порше» и «Ауди».

По предварительным данным электрический «Порше Макан» будет оснащен полным приводом с парой электромоторов, которые в максимальной комплектации премиум-кроссовера способны будут обеспечить отдачу в 710 л.с., максимум крутящего момента в 1017 нм.

Появление обновленного Porsche Macan стоит ожидать не ранее весны 2021. Кроме чисто «зеленой» версии в модельном ряду будут представлены форсированные Тurbo и Тurbo S.