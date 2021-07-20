Новый Porsche Macan 2022 – известны все цены для России

Компания Porsche обновила кроссовер Macan. С рестайлингом немецкий «паркетник» пережил небольшие внешние перемены, а также получил новое оборудование, комплектации и стал мощнее. Цены на автомобиль 2022 модельного года уже известны. За базовую версию «Макан» в России будут просить от 5 миллионов 390 тысяч рублей. Стоимость версии S составит 6 миллионов 490 тысяч рублей, а модификация GTS была оценена в 7 миллионов 490 тысяч рублей.

С обновлением Macan обзавелся новыми бамперами, а также увеличенным диффузором сзади. Небольшой модернизации подверглись также оптика и дизайн колесных дисков.

Определенные перемены произошли и в салоне, где аналоговые часы стали доступны уже с начальной версии, переключатели на центральной консоли сделали сенсорными, а селектор трансмиссии укоротили. Рулевое колесо рестайлингового «Макан» заменили на руль GT Sport от Porsche 911.

В «базе» кроссовер укомплектуют модернизированным двухлитровым «наддувным» агрегатом мощностью 265 лошадиных сил. Для версии S подготовлен 2,9-литровый твин-турбо V6 с отдачей в 380 л.с., а для «топовой» GTS аналогичный агрегат, но мощностью 440 «сил». Связку всем составит «робот» PDK и система полного привода.

Продажи обновленного Porsche Macan стартуют в четвертом квартале этого года.