Фургон Lada Largus FL показали на фотографиях без камуфляжа

Lada Largus FL фургон. Фото: AvtoVAZ News

На дорогах общего пользования сфотографировали Lada Largus FL в кузове фургон. Снимки автомобиля, сделанные читателем паблика «AvtoVAZ News», демонстрируют реформенную модель без камуфляжа.

Напомним, серийное производство всего семейства Largus Facelift планируется начать 4 февраля. Продажи в таком случае стартуют в марте 2021 года.

Версия Largus FL в кузове фургон (индекс F90) оказалась первой в семействе «Ларгус», которая получила обновленный сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В документе указано, что длина автомобиля увеличилась на 18 мм – до 4488 мм, а ширина и высота, напротив, сократились на 15 и 22 мм – до 1735 и 1628 мм соответственно.

В моторной линейке изменений не произошло. Все модификации обновленного Largus продолжат комплектовать 1,6-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 87 и 106 лошадиных сил, ассистировать которым будет «механика». Привод – только передний.

Цены на реформенную модель пока не объявлены. Ожидается, что прайс-лист на автомобиль объявят в начале февраля.