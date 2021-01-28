В новом Kia Sorento нашли следы ржавчины

Kia Sorento. Коллаж: открытые источники

В Сети появился видеоролик, в котором блогер с ником «ЗахароV», осматривая новый кроссовер Kia Sorento в автосалоне, обнаруживает на его кузове следы коррозии. Одновременно с видео на YouTube-канале появился большой пост в одноименном блоге на «Drive2».

При этом блогер готов признать, что заснятая им ржавчина является скорее неким ржавым налетом, нежели полноценной коррозией металла. Подтверждает этот довод осмотр всех остальных выставочных Sorento белого цвета в том же и других автосалонах – и ни на одной из машин подобного замечено не было. Мужчина выразил удивление тем, почему не все дилеры приводят выставочные образцы автомобилей в отличное состояние, а российский офис не уделяет этой проблеме должного внимания.

Наши коллеги с портала «За рулем» обратились в «Киа Моторс Россия и СНГ» с просьбой прокомментировать ситуацию, на что получили следующий ответ:

«Проведенная проверка нескольких десятков новых автомобилей Kia показала, что данный случай является единичным. В конце 2020 года компания ввела дополнительный регламент по транспортировке и хранению автомобилей, позволяющий избежать попадания на поверхность новых автомобилей окисленной металлической пыли, которое было замечено ранее. Также хотим отметить, что нет оснований сомневаться в качестве лакокрасочного покрытия автомобилей Kia», – говорится в заявлении российского представительства бренда.

Напомним, в декабре прошлого года похожее заявление было распространено компанией после нескольких видеороликов на YouTube, в которых другой блогер обнаружил следы коррозии в новых седана Kia K5.