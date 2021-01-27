Будущую Ниву с турбомотором и вариатором показали на рендерах

Лада Нива 2024. Фото: «Колёса.ру»

В середине января компания «АвтоВАЗ» анонсировала новое поколение Lada Niva. Автомобиль со сменой генераций переедет на французскую платформу CMF-B и выйдет в продажу в 2024 году.

Независимые дизайнеры с портала «Колёса», основываясь на опубликованных «АвтоВАЗом» скетчах, нарисовали рендеры новой «Нивы». Судя по изображениям, новое поколение классической Niva сохранит ряд своих фирменных черт, включая «брови» указателей поворотов и прямоугольную радиаторную решетку, объединенную с фарами, а также декоративные элементы на задних стойках.

Как будет выглядеть задняя часть автомобиля пока неизвестно, но художники предположили, что корма получит такой же лаконичный дизайн, что и «передок» внедорожника.

Лада Нива 2024. Фото: «Колёса.ру»

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что смена поколений принесет Lada Niva не только другую «тележку», но и другое агрегатное оснащение. В арсенал внедорожника войдет 1,8-литровый «атмосферник», известный по модели Lada Vesta, а также 1,3-литровый наддувный двигатель от Daimler.

В качестве трансмиссии для первого предложат 6-ступенчатую «механику» и вариатор, второму – только вариатор. Внедорожник предложат как в обычной версии, так и удлиненной.