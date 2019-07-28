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Лада Веста Хэтчбек – какой она могла бы быть

От: Алексей Шмидт
lada vesta хэтчбек
Lada Vesta хэтчбек. Фото: открытые источники

Еще до запуска в серию Lada Vesta по задумке руководства «АвтоВАЗа» в данное семейство должны были войти: седан, универсал, кросс-версия универсала и хэтчбек. Весной 2015 года на закрытом мероприятии представители российского автогиганта показали прототип Веста хэтчбек, а спустя некоторое время появились некоторые характеристики «вазовского» флагмана в таком кузове.

Хэтчбек должен был получить длину в 4250 мм против 4410 мм у седана, а его аэродинамический фактор должен был составить 0,85 м2 вместо 0,82 м2 у 4-дверки. Однако в итоге автомобиль так и не встал на конвейер.

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В 2016 году бывший руководитель «АвтоВАЗа» Николя Мор на вопрос журналистов о том, появится ли в продаже хэтчбек, ответил следующее:

«Нет. Универсал удовлетворит большую часть спроса на подобную модель».

Несмотря на это ежегодно в Сети появлялись различные неофициальные рендеры хэтчбека Lada Vesta, который, судя по изображениям, мог получиться весьма привлекательным внешне, но каким в реальности он мог оказаться, остается только догадываться.

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