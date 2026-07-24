В Японии показали компактный автодом Registro Owl II для семейных путешествий

Фото: MYS Mystic

Японская компания MYS Mystic представила второе поколение компактного автодома Registro Owl. Новинка сохранила узнаваемый ретро-дизайн, но получила новую базовую платформу, более просторный салон и улучшенные ходовые качества.

Первый MYS Mystic Registro Owl появился как компактный автодом на базе грузовичка Toyota TownAce (версия Truck). Модель быстро завоевала популярность в Японии благодаря небольшим габаритам, позволявшим использовать ее не только для путешествий, но и в повседневной эксплуатации. После прекращения выпуска TownAce Truck производство автодома было остановлено, однако высокий спрос побудил компанию создать второе поколение уже на базе минивэна Toyota TownAce Van.

Автодом Registro Owl II был впервые показан на выставке Japan Camping Car Show 2026. Главным изменением стало использование в качестве основы Toyota TownAce Van вместо снятого с производства TownAce Truck.

Фото: MYS Mystic

Несмотря на смену платформы, новинка сохранила фирменный стиль серии Registro с элементами американского ретро-дизайна. При этом производитель переработал конструкцию кузова, используя собственную технологию изготовления, при которой утеплитель герметично размещается внутри алюминиевого каркаса между алюминиевой внешней обшивкой и деревянной внутренней отделкой. Такое решение позволило сохранить небольшой вес конструкции при высокой жесткости кузова.

Размеры автодома составляют 4700 мм в длину, 1920 мм в ширину и 2700 мм в высоту. По словам производителя, такие габариты делают автомобиль удобным как для городских поездок, так и для длительных путешествий.

Переход на базу TownAce Van положительно сказался и на ездовых качествах. Благодаря более низкому центру тяжести автомобиль стал устойчивее на дороге, а новая задняя подвеска с рессорами обеспечивает более комфортную езду по сравнению с предыдущей моделью.

Интерьер выполнен в стиле горного шале с использованием деревянной отделки и мебели, а также сидений коричневого цвета. Благодаря особенностям конструкции фургона высота салона увеличилась на 150 мм и теперь достигает 1920 мм, что сделало внутреннее пространство заметно просторнее.

Коллаж: Daily-Motor

Планировка включает двухъярусную кровать в передней части, обеденную зону в центре и кухонный блок в задней части автомобиля. Для покупателей также предусмотрена альтернативная компоновка с U-образным диваном.

В разложенном виде передняя кровать образует спальное место размером 1800 × 1760 мм. Вместе с дополнительными спальными местами в салоне автодом способен разместить до пяти человек на ночлег.

Кухня оснащена мойкой со стеклянной крышкой, многочисленными выдвижными ящиками, открытыми полками и дополнительным складным столиком для приготовления пищи. Рядом расположено многофункциональное помещение, которое можно использовать в качестве туалета или кладовой. К нему предусмотрен доступ не только из салона, но и снаружи автомобиля.

Коллаж: Daily-Motor

В стандартное оснащение входят встроенная микроволновая печь, холодильник объемом 49 литров, многочисленные розетки на 100 В и 12 В, а также панель управления внутренними системами автомобиля. За доплату доступен 12-вольтовый потолочный кондиционер, который должен сделать ночевки в жаркую погоду более комфортными.

Еще одной особенностью новинки стала возможность установки натрий-ионной тяговой батареи. По заявлению MYS Mystic, компания первой в индустрии автодомов предложит такую технологию в качестве опции. Производитель отмечает более высокую безопасность таких аккумуляторов и стабильную работу при температурах до -30 градусов. При этом покупателям по-прежнему будет доступна и литий-железо-фосфатная батарея емкостью до 428 А/ч.

Registro Owl II оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и предлагается как с задним, так и с полным приводом. Автодом рассчитан на шесть посадочных и пять спальных мест, а его стоимость в Японии начинается от 5,88 миллиона иен (около 2 миллионов 800 тысяч российских рублей по текущему курсу).

***

Это не единственная японская новинка в сегменте автодомов. Ранее в «Стране восходящего солнца» представили продуманный внедорожный автодом DN-75 с ценой при пересчете на российскую валюту 6,75 миллиона рублей. В его основу легла коммерческая модель Toyota Camroad, способная передвигаться как по асфальтовому покрытию, так и по бездорожью.