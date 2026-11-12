Каким был Ural Sahara – редкий «Урал» в пустынном камуфляже

Ural Sahara. Фото: imz-ural.com

В 2008 году компания Ural подготовила необычную версию своего мотоцикла Gear Up под названием Sahara. Модель получила песочную окраску, дополнительную защиту и набор оборудования для поездок по бездорожью. Причем в отличие от обычных «Уралов», у которых рама и элементы шасси традиционно окрашивались в черный цвет, здесь производитель покрасил практически весь мотоцикл в единый оттенок. На американском рынке новинка появилась в 2009 году, а ее выпуск ограничили 50 экземплярами.

Идея создания Sahara была связана с пустынными пейзажами крупнейшей жаркой пустыни планеты. Еще одним источником вдохновения послужила европейская специальная версия Ural Pustinja, получившая песочную окраску и военную стилистику.

Специально для американского рынка Ural решил подготовить собственное исполнение Gear Up, сохранив в нем общую концепцию «Пустыни», но дополнил ее экспедиционным оборудованием.

Ural Sahara. Фото: imz-ural.com

Главной особенностью Ural Sahara стала окраска. Песочный оттенок получили не только кузов и коляска, но и рама мотоцикла, рама бокового прицепа, элементы подвески, рычаги и колеса. Подобная обработка требовала значительно больше времени и усилий, чем обычная покраска кузовных панелей. В Ural отмечали, что аналогичный подход применялся лишь на нескольких специальных сериях, включая Pustinja и Taiga.

Внешность мотоцикла дополняли черные элементы двигателя и дополнительное оборудование. На коляске установили передний защитный бампер, а для перевозки вещей предусмотрели вместительную багажную площадку над запасным колесом. В комплект также входили дополнительная канистра для топлива, лопата и отдельная фара-прожектор, закрепленная на боковом прицепе.

Для защиты водителя от встречного потока воздуха и пыли предусмотрели ветровое стекло. Дополнительные элементы закрывали ноги от грязи, а конструкция коляски получила защиту от повреждений при движении по неровным дорогам. В результате Sahara выглядела скорее как небольшой экспедиционный транспорт, чем как обычный туристический мотоцикл.

В основе специальной версии лежал серийный Ural Gear Up. Он оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения объемом 749 куб. см. Силовой агрегат развивал 40 л.с. при 5600 об/мин и 52 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. В паре с ним работала четырехступенчатая механическая коробка передач с задним ходом.

Подключаемый привод колеса коляски был одной из важных «фишек» этой модели. При необходимости водитель мог задействовать второе ведущее колесо, что повышало проходимость мотоцикла на покрытиях с низким сцеплением. В обычных условиях Sahara передвигался с приводом на заднее колесо, а дополнительную трансмиссию использовали преимущественно на бездорожье.

Ural Sahara. Фото: imz-ural.com

Подвеска включала переднюю вилку с продольным рычагом и гидравлическими амортизаторами. Спереди устанавливался дисковый тормоз Brembo, тогда как заднее колесо и коляска оснащались барабанными механизмами.

При снаряженной массе около 335 кг Ural Sahara не претендовал на звание легкого внедорожного мотоцикла, но его конструкция позволяла перевозить пассажира и багаж по дорогам с плохим покрытием.

На американском рынке стоимость Ural Gear Up Sahara 2009 модельного года составляла 13 тысяч 949 долларов без учета налогов и дополнительных сборов (по сегодняшнему курсу это было бы около 1 миллиона 160 тысяч рублей).

ИМЗ собрал всего 50 экземпляров этой модели. Как и другие лимитированные спецверсии «Уралов», продававшиеся в Штатах, все они, разумеется, были быстро распроданы и сейчас находятся в эксплуатации или чьей-то коллекции.

Несмотря на статус лимитированной модели, судя по информации на сайте ИМЗ, сейчас «Сахару» можно приобрести под заказ, но стоит такой мотоцикл уже гораздо дороже, чем 18 лет назад. Заявленная стоимость байка составляет 23 тысячи 799 долларов или без малого 2 миллиона рублей по текущему курсу, не включая при этом доставку, настройку и опции дилера, которые сделают эту модель еще дороже.

Между тем, ранее мы рассказывали, что новый мотоцикл с коляской Ural Neo 500 обзавелся официальной ценой.