Представлен внедорожный Volkswagen Amarok: 37-дюймовые шины и лифт подвески от Delta4x4

Volkswagen Amarok остается одним из самых популярных пикапов в Европе, поэтому немудрено, что местные тюнинг-компании берут эту модель за основу своих свежих проектов. Накануне стало известно, что немецкая фирма Delta4x4 представила масштабный внедорожный пакет для Volkswagen Amarok V6, который превращает этот грузовичок в настоящего монстра оффроуда.

Пикап, представленный немецкими тюнерами, получил огромные 37-дюймовые колеса, доработанную подвеску и дополнительные элементы защиты кузова. И, что самое важное, весь этот продвинутый комплект переоборудования смог пройти европейскую сертификацию для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Главная «фишка» проекта – покрышки размерностью 37×12.50 R18 с внешним диаметром около 94 сантиметров. В Delta4x4 утверждают, что ранее пределом для подобных европейских пикапов считались колеса диаметром 33 дюйма.

Шины устанавливаются на матово-черные диски Hanma размерностью 18×9 дюймов. Они оснащены съемным защитным кольцом. Увеличенный объем воздуха в шинах позволяет сильнее снижать давление при движении по бездорожью, расширяя пятно контакта и улучшая сцепление с поверхностью.

Для размещения колес такого размера тюнеры Delta4x4 прибегли к 100-миллиметровому лифту кузова и регулировки подвески с дополнительным лифтом на 50 мм. В результате дорожный просвет Amarok увеличился на 75 мм под осями и на 125 мм под рамой. Общая высота пикапа стала более чем на 22 сантиметра выше штатной, без учета багажника на крыше.

Дополнительно для машины предусмотрели расширители колесных арок, увеличивающие ширину кузова на 60 мм с каждой стороны. Внедорожный комплект также включает передний защитный каркас с шестью дополнительными фарами PIAA, массивные боковые подножки и багажник Front Runner. В грузовом отсеке предусмотрены специальные крепления для двух полноразмерных запасных колес диаметром 37 дюймов.

Кроме того, для пикапа можно заказать декоративную пленку, стилизованную под классические раллийные машины, принимавшие участие в «Дакаре».

Превратить в нечто подобное свой автомобиль смогут владельцы Amarok V6 с 2023 года и новее. Правда, для переоборудования машины придется посетить официальный сервисный центр Delta4x4 в швейцарском Унтерумбахе.

Стоимость пакета стартует от 27 тысяч евро или примерно 2,5 млн российских рублей по сегодняшнему курсу. В эту сумму входит как сам комплект, так и его установка на автомобиль.

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