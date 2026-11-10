ДомойАвтоновости сегодняПредставлен внедорожный Volkswagen Amarok: 37-дюймовые шины и лифт подвески от Delta4x4

Представлен внедорожный Volkswagen Amarok: 37-дюймовые шины и лифт подвески от Delta4x4

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Немецкие тюнеры превратили VW Amarok V6 в экстремальный внедорожник с клиренсом более 22 сантиметров сверх штатного

Представлен внедорожный Volkswagen Amarok: 37-дюймовые шины и лифт подвески от Delta4x4

Volkswagen Amarok остается одним из самых популярных пикапов в Европе, поэтому немудрено, что местные тюнинг-компании берут эту модель за основу своих свежих проектов. Накануне стало известно, что немецкая фирма Delta4x4 представила масштабный внедорожный пакет для Volkswagen Amarok V6, который превращает этот грузовичок в настоящего монстра оффроуда.

Пикап, представленный немецкими тюнерами, получил огромные 37-дюймовые колеса, доработанную подвеску и дополнительные элементы защиты кузова. И, что самое важное, весь этот продвинутый комплект переоборудования смог пройти европейскую сертификацию для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Главная «фишка» проекта – покрышки размерностью 37×12.50 R18 с внешним диаметром около 94 сантиметров. В Delta4x4 утверждают, что ранее пределом для подобных европейских пикапов считались колеса диаметром 33 дюйма.

Представлен внедорожный Volkswagen Amarok: 37-дюймовые шины и лифт подвески от Delta4x4

Шины устанавливаются на матово-черные диски Hanma размерностью 18×9 дюймов. Они оснащены съемным защитным кольцом. Увеличенный объем воздуха в шинах позволяет сильнее снижать давление при движении по бездорожью, расширяя пятно контакта и улучшая сцепление с поверхностью.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

Для размещения колес такого размера тюнеры Delta4x4 прибегли к 100-миллиметровому лифту кузова и регулировки подвески с дополнительным лифтом на 50 мм. В результате дорожный просвет Amarok увеличился на 75 мм под осями и на 125 мм под рамой. Общая высота пикапа стала более чем на 22 сантиметра выше штатной, без учета багажника на крыше.

Представлен внедорожный Volkswagen Amarok: 37-дюймовые шины и лифт подвески от Delta4x4

Дополнительно для машины предусмотрели расширители колесных арок, увеличивающие ширину кузова на 60 мм с каждой стороны. Внедорожный комплект также включает передний защитный каркас с шестью дополнительными фарами PIAA, массивные боковые подножки и багажник Front Runner. В грузовом отсеке предусмотрены специальные крепления для двух полноразмерных запасных колес диаметром 37 дюймов.

Кроме того, для пикапа можно заказать декоративную пленку, стилизованную под классические раллийные машины, принимавшие участие в «Дакаре».

Представлен внедорожный Volkswagen Amarok: 37-дюймовые шины и лифт подвески от Delta4x4

Превратить в нечто подобное свой автомобиль смогут владельцы Amarok V6 с 2023 года и новее. Правда, для переоборудования машины придется посетить официальный сервисный центр Delta4x4 в швейцарском Унтерумбахе.

Стоимость пакета стартует от 27 тысяч евро или примерно 2,5 млн российских рублей по сегодняшнему курсу. В эту сумму входит как сам комплект, так и его установка на автомобиль.

Недавно мы рассказывали, как японская фирма Axel Auto доработала дизайн Toyota Hilux, превратив его в копию американских пикапов из 70-х.

Фото:Delta4x4

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+