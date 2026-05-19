Российский дилер оценил люксовый вседорожник Toyota Century SUV в 52,9 млн рублей

Фото: Toyota

Российский автомобильный рынок пополнился новым роскошным вседорожником Toyota Century, который является самой дорогой моделью в портфолио этого автопроизводителя. Один из столичных дилеров оценил машину в баснословную сумму (почти 53 миллиона рублей), что сопоставимо со стоимостью люксового вседорожника Rolls-Royce Cullinan.

Автомобили Toyota всегда считались бюджетными, а для тех, кто ценил премиум, компания придумала бренд Lexus. Однако осенью 2023 года все изменилось. Toyota представила новый вариант своей знаменитой долгоиграющей модели Century в кузове SUV, намекнув на конкуренцию в новом роскошном сегменте с такими грандами, как Rolls-Royce и Maybach.

Накануне стало известно, что Toyota Century привезли в Россию. Это вседорожник 2024 года выпуска с пробегом 2 тысячи 100 километров и левосторонним расположением рулевой колонки.

Фото: Toyota

Дилер, выставивший его на продажу, утверждает что машина находится в состоянии нового автомобиля. Кузов окрашен в заводскую краску и покрыт бронепленкой, а его комплектация – одна из самых продвинутых и дорогих.

В список опций вседорожника Century, предлагаемого к покупке в России, входят электрохромные окна, выдвижные пороги с электроприводом, сиденья с функциями массажа, обогрева и вентиляции, мониторы и столы для пассажиров, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, премиальная акустика и многое другое.

Представительский SUV Toyota укомплектован гибридной силовой установкой, построенной вокруг 3,5-литрового бензинового ДВС и двух электрических моторов. Максимальная отдача этой связки составляет 412 лошадиных сил. Коробка передач – вариатор, привод – полный E-Four.

Фото: Toyota

Машина оснащается адаптивной подвеской с регулировкой жесткости, а также управляемой задней осью.

Полная цена вседорожника 5,2-метрового роскошного вседорожника Toyota Century, выставленного на продажу в РФ, составляет 52 миллиона 900 тысяч рублей.

Много это или мало? Для сравнения, на родине в Японии цена таких машин стартует от 27 миллионов иен. При пересчете на российскую валюту это около 12 миллионов рублей. Даже с учетом утильсбора наценка дилера выглядит колоссальной.

Напомним, в конце прошлого года Toyota объявила, что сделает название Century своим новым люксовым брендом, расположенным в иерархии концерна Toyota Group на ступеньку выше Lexus.

В ближайшем будущем линейка моделей этой марки расширится серийной версией концепт-кара Century Coupe, который заявляют как потенциального конкурента моделей Bentley, Maybach и Rolls-Royce.