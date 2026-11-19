Honda готовится обновить компактный кроссовер HR-V, который также продается на некоторых рынках (к примеру, на японском) под именем Vezel. Премьера новинки состоится в начале декабря на выставке Motor Expo 2026 в Бангкоке. Основные изменения должны затронуть спортивную версию RS, которая получит новую отделку, доработанную подвеску и необычную для гибридного кроссовера технологию управления трансмиссией.

Напомним, первое поколение Honda HR-V представили в 1998 году. Модель изначально создавалась как компактный городской кроссовер. Второе поколение появилось в 2013 году и получило название Vezel на японском рынке, а третья генерация дебютировала в 2021 году.

Официальная премьера обновленного HR-V для Таиланда запланирована на 1 декабря 2026 года. Тогда же Honda должна объявить цены на свою новинку. Внешность реформенной тайской версии HR-V, скорее всего, не претерпит серьезных изменений, а основной акцент в обновлении будет сделан на спортивном оформлении машины.

Автомобиль может получить эксклюзивную решетку радиатора RS, глянцево-черный аэродинамический обвес и новые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также решетку радиатора с новым внутренним рисунком.

В салоне будет преобладать черная отделка с красной прострочкой и декоративными акцентами. Для версии RS подготовят спортивные кресла и педали акселератора и тормоза из нержавеющей стали. Еще одним отличием станет заниженная спортивная подвеска, рассчитанная на более собранное поведение автомобиля в поворотах.

Силовая установка «паркетника», вероятно, останется прежней. Тайский Honda HR-V продолжит оснащаться гибридной системой e:HEV на основе 1,5-литрового бензинового двигателя. Ее суммарная мощность составляет 131 л.с., а крутящий момент достигает 253 Нм. В паре с установкой работает бесступенчатая трансмиссия E-CVT. Заявленный средний расход топлива составляет около 4,1 л на 100 км.

Главным техническим новшеством кроссовера может стать система S+ Shift, которую также получило возрожденное спорткупе Honda Prelude. Она имитирует переключение передач вверх и вниз, создавая более привычные ощущения от управления автомобилем с традиционной трансмиссией.

К слову, на 1 декабря Honda запланировала еще одну важную премьеру в своей SUV-линейке. Ожидается, что в этот день будет представлен новый 7-местный кроссовер Avancier, о котором мы рассказывали в начале этого месяца.