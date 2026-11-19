Mitsubishi представила специальную версию Delica D:5 Chamonix для японского рынка. Новинка получила черные элементы кузова, оригинальные декоративные вставки в салоне и особую эмблему с изображением заснеженных гор. За основу взяли топовую комплектацию P, а разница в цене между ними составила всего 55 тысяч иен (около 28 тысяч рублей по текущему курсу).

Продажи Mitsubishi Delica D:5 Chamonix в Японии стартовали сегодня, 19 ноября 2026 года. Стоимость автомобиля составляет 5 миллионов 10 тысяч 500 иен как для семиместного, так и для восьмиместного исполнения (приблизительно 2,6 млн рублей).

Название Chamonix отсылает к известному горнолыжному курорту у подножия французского массива Монблан. Mitsubishi использует его для специальных исполнений Delica с 1985 года, когда подобная версия появилась у Delica Star Wagon.

По технической части специальная версия не отличается от выступившей основой для комплектации P: под капотом установлен 2,3-литровый четырехцилиндровый турбодизель, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Габариты минивэна составляют 4800 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1875 мм в высоту. Дорожный просвет достигает 185 мм. За работу полного привода отвечает система S-AWC (Super All-Wheel Control), которая управляет распределением тяги между колесами. Водитель может выбирать между четырьмя режимами движения, включая SNOW для передвижения по заснеженным дорогам.

Главные отличия версии Chamonix сконцентрированы во внешности. Решетка радиатора, центральная часть бампера, накладки габаритных огней, защитные пластины спереди и сзади, а также легкосплавные колесные диски получили черную отделку. На решетке появилась надпись DELICA, а эмблему на переднем крыле переработали, добавив трехмерный рисунок с мотивами заснеженных гор.

В салоне установлены декоративные панели с рисунком, имитирующим кованый углепластик. Они украшают приборную панель и дверные карты. Серебристая прострочка использована на сиденьях, передней панели и дверных вставках, а накладки потолочных светильников получили белую отделку.

Для кузова предусмотрели четыре варианта окраски. Среди них эксклюзивное сочетание Black Diamond и Black Mica, за которое придется доплатить 77 тысяч иен (около 40 тысяч рублей).

Напомним, сейчас параллельно Mitsubishi работает над новым поколением Mitsubishi Delica, которое может получить индекс D:6.