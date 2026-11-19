Полиция Дубая представила новый Land Rover Defender с мощным бензиновым двигателем V8. Британский внедорожник пополнил коллекцию необычных автомобилей местного правоохранительного ведомства и будет использоваться для патрулирования, обеспечения безопасности и взаимодействия с государственными структурами. Машину показали накануне на Всемирном полицейском саммите.

Автомобиль дебютировал на площадке Дубайского всемирного торгового центра. Поставщиком выступила компания Al Tayer Motors, официальный дистрибьютор Land Rover в Объединенных Арабских Эмиратах.

Под капотом внедорожника установлен 5-литровый бензиновый двигатель V8, развивающий 525 л.с. и 625 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч, чего должно быть достаточно, чтобы использовать машину как «догонялку». Масса автомобиля составляет около 2585 кг, емкость топливного бака – 90 литров.

Defender получил специальное оборудование для передвижения по сложным маршрутам. В его оснащение входят система All Terrain Progress Control (ATPC), помогающая поддерживать заданную скорость на пересеченной местности, и система Configurable Terrain Response, позволяющая адаптировать настройки автомобиля к дорожным условиям. Их дополнила функция преодоления брода.

Кроме того, в арсенал полицейского Defender для Дубая вошли 3D-камера кругового обзора, интерактивная цифровая панель водителя, матричные светодиодные фары и функции дистанционного управления. Эти технологии, по задумке разработчиков, должны облегчить работу экипажа во время патрулирования и передвижения по разным типам покрытия.

Разумеется, это не единственный быстрый автомобиль в парке полиции Дубая. Недавно в него вошли китайский внедорожник Yangwang U8, суперкар Lamborghini Temerario и спортивный мотоцикл BMW M 1000 RR, а еще ранее местные сотрудники правопорядка передвигались на таких редких автомобилях, как Lamborghini Urus, Bugatti Veyron, Mercedes-Benz G63 Mansory, Ferrari FF и Nissan GT-R.