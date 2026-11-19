Компания Daihatsu (входит в состав Toyota Group) провела очередную модернизацию компактного кроссовера Rocky для японского рынка, где еще недавно был обновлен его брат-близнец Toyota Raize.

Автомобиль получил новые варианты окраски, пересмотренное оформление салона и дополнительные системы безопасности. В линейке также появились специальные исполнения Powerful и Powerful Style, отличающиеся внедорожным декором.

Напомним, первое поколение Daihatsu Rocky появилось в 1989 году и представляло собой компактный рамный внедорожник. Современная модель с тем же названием дебютировала в 2019 году. Она получила несущий кузов и стала частью совместного проекта с Toyota Raize, построенного на платформе DNGA.

В палитре кузова мини-кроссовера, обновленного в Японии накануне, появились новые оттенки: оливково-серый, голубой, лесной зеленый, черный металлик и хромово-серый. Для дорогих комплектаций теперь предусмотрена возможность заказать двухцветную окраску.

Кроме того, Rocky получил дополнительные функции комплекса помощи водителю Smart Assist. Они предназначены для повышения безопасности и снижения риска аварийных ситуаций.

«Паркетник» также обзавелся новой версией Powerful. Она отличается глянцево-черными корпусами наружных зеркал, дверными ручками и антенной в форме акульего плавника. Дополняют оформление 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с темной отделкой.

В качестве дополнительного оснащения предлагается пакет Powerful Style. Он включает устойчивые к царапинам декоративные накладки на капот и корпуса передних противотуманных фар, а также металлические защитные элементы для переднего и заднего бамперов и боковых порогов. Все это придает компактному кроссоверу более выраженный внедорожный облик.

Изменения затронули в том числе салон машины. Приборная панель получила обновленное оформление, а подогрев передних сидений теперь входит в стандартное оснащение. Система рассчитана на обогрев обоих передних кресел, что повышает комфорт в холодное время года.

Линейка двигателей осталась прежней и включает 1,2-литровый бензиновый мотор, гибридную установку на его основе и 1-литровый турбированный двигатель.

Утверждается, что после доработок управления силовыми агрегатами заявленная экономичность Rocky немного улучшилась. Бензиновые версии с передним и полным приводом теперь расходуют в среднем 5,7 и 4,6 литра на 100 км, а в гибридной модификации кроссовер потребляет в среднем 3,5 литра бензина соответственно.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что у Daihatsu Rocky может вскоре появиться «растянутая» модификация с 7-местным салоном. Ее премьеру ждут будущим летом.