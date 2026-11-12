Кроссовер Honda ZR-V подешевел в Японии

Honda объявила об изменении цен на кроссовер ZR-V для японского рынка. Корректировки затронут две гибридные комплектации, стоимость которых уменьшится на 300 тысяч иен или около 155 тысяч российских рублей по текущему курсу. Обновленные автомобили поступят в продажу уже завтра, 13 ноября 2026 года.

Напомним, «паркетник» Honda ZR-V дебютировал в 2022 году, а его продажи в Японии начались весной 2023-го. Машина расположилась в модельном ряду компании прямиком между HR-V (Vezel) и CR-V.

Кроссовер построили на платформе Civic и в первые годы производства активно ввозили в Россию по «серому» импорту, но в последнее время интерес к этой модели в РФ поутих. Но оживить его может потенциальное снижение цены машины на ее родине.

Накануне Honda объявила о пересмотре прайс-листа на ZR-V, объяснив это переменами в оснащении и технических характеристиках отдельных версий машины. Компания решила не снижать стоимость всей линейки без исключения, а лишь пересмотрела комплектации с учетом разных бюджетов покупателей. К примеру, цена исполнения Cross Touring осталась прежней.

Свежая Honda ZR-V отличается обтекаемым кузовом, сдержанным дизайном экстерьера и премиальной отделкой салона. В оснащение входят аудиосистема BOSE с 12 динамиками, мультимедийный комплекс с 9-дюймовым экраном и сервисами Google, двухзонный климат-контроль, подогрев рулевого колеса и передних сидений.

Для топовой гибридной версии машины e:HEV Z в Honda подготовили новый вариант окраски Premium Crystal Red Metallic. С его появлением количество доступных цветов кузова для этой комплектации расширилось до шести. Базовая гибридная версия e:HEV X предлагается в трех оттенках: Crystal Black, Pearl White и Metallic Gray.

Силовая установка кроссовера осталась без изменений. В ее состав входят два электромотора и 2-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона. Покупателям доступны переднеприводные и полноприводные модификации. Минимальный заявленный расход топлива составляет 4,9 литра на 100 км.

После пересмотра цен на гибридные Honda ZR-V в Японии (-300 тысяч иен) они расположились в диапазоне от 3 миллионов 499 тысяч 100 иен до 4 миллионов 219 тысяч 600 иен, что эквивалентно суммам от 1,8 до 2,2 млн российских рублей по текущему курсу.

Тем временем, несколько дней назад новый 7-местный кроссовер Honda показали неофициально.